Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Четверо китайских туристов пострадали при опрокидывании автобуса под Мурманском

Всего в салоне автобуса находились 24 человека

ТАСС, 20 ноября. Автобус, перевозивший туристов из Китая съехал в кювет на трассе в Мурманской области, в результате инцидента погибших нет, пострадали четыре человека, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Мурманской области.

"19 ноября около 19 часов на 36-м км автодороги "Кола - Серебрянские ГЭС" водитель автобуса Mercedes допустил съезд в кювет, с опрокидыванием транспортного средства на правую сторону. В салоне автобуса находилось 24 человека. Четверо обслужены амбулаторно. Остальным медицинская помощь не понадобилась. По факту ДТП возбуждено административное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе МЧС России по Мурманской области, в автобусе находились туристы из Китая. "На месте происшествия были экстренные службы, к ликвидации последствий ДТП привлекались 22 человека, шесть единиц техники. 20 иностранных граждан, китайцы... автобус покинули самостоятельно, в помощи не нуждались. Всех вывезли с места ДТП", - сказал собеседник агентства.

Теги
РоссияМурманская область
Реклама на ТАСС
Бывший преподаватель Новосибирского госуниверситета погиб от переохлаждения
74-летний мужчина заблудился, выйдя из дома без очков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС