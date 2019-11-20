Четверо китайских туристов пострадали при опрокидывании автобуса под Мурманском

ТАСС, 20 ноября. Автобус, перевозивший туристов из Китая съехал в кювет на трассе в Мурманской области, в результате инцидента погибших нет, пострадали четыре человека, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Мурманской области.

"19 ноября около 19 часов на 36-м км автодороги "Кола - Серебрянские ГЭС" водитель автобуса Mercedes допустил съезд в кювет, с опрокидыванием транспортного средства на правую сторону. В салоне автобуса находилось 24 человека. Четверо обслужены амбулаторно. Остальным медицинская помощь не понадобилась. По факту ДТП возбуждено административное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе МЧС России по Мурманской области, в автобусе находились туристы из Китая. "На месте происшествия были экстренные службы, к ликвидации последствий ДТП привлекались 22 человека, шесть единиц техники. 20 иностранных граждан, китайцы... автобус покинули самостоятельно, в помощи не нуждались. Всех вывезли с места ДТП", - сказал собеседник агентства.