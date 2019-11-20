Власти Пензенской области назвали причину прорыва трубы, из-за которого погибли люди

ПЕНЗА, 20 ноября. Повышение давление транспорта на участок дороги с проходившей под ним теплотрассой могло стать причиной прорыва трубы в Пензе, в результате которого автомобиль провалился в яму с кипятком и погибли двое мужчин. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте правительства Пензенской области.

"По предварительным данным, участок трубопровода находился в зоне повышенной нагрузки автотранспорта. Из-за давления могла просесть бетонная плита короба теплотрассы, что вызвало повреждение и прорыв теплотрассы", - говорится в сообщении.

Утром во вторник на стоянке возле магазина на улице Аустрина в Пензе легковой автомобиль провалился в яму с кипятком, погибли двое мужчин. По данным компании "Т Плюс", провал почвы произошел из-за подмыва грунта горячей водой. В результате аварии также было отключено тепло и горячее водоснабжение в 67 многоквартирных домах, трех школах и трех детсадах, сейчас оно восстановлено.