Источник: дело Соколова намерены передать в Центральный аппарат СК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве, намерены передать из Главного следственного управления СК РФ по Петербургу в Центральный аппарат СК РФ.

Что известно о задержании историка Соколова по подозрению в убийстве

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Об этом сообщил ТАСС источник в следственных органах.

"Материалы готовят к передаче в Центральный аппарат", - сказал собеседник агентства.

Адвокат Соколова Александр Почуев сообщил ТАСС, что не обладает официальной информацией по этому поводу. В пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу ТАСС сообщили, что не комментируют данную информацию.