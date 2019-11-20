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Дело историка Олега Соколова

Источник: дело Соколова намерены передать в Центральный аппарат СК

Его адвокат сообщил, что не обладает официальной информацией по этому вопросу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве, намерены передать из Главного следственного управления СК РФ по Петербургу в Центральный аппарат СК РФ.

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Об этом сообщил ТАСС источник в следственных органах.

"Материалы готовят к передаче в Центральный аппарат", - сказал собеседник агентства.

Адвокат Соколова Александр Почуев сообщил ТАСС, что не обладает официальной информацией по этому поводу. В пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу ТАСС сообщили, что не комментируют данную информацию.

Теги
РоссияДело историка Олега Соколова
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