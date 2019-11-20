Участником бытового конфликта в Ростове-на-Дону оказался сотрудник СК

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 ноября. /ТАСС/. Органы следствия в Ростовской области начали проверку в отношении сотрудника следственного управления, ставшего участником бытового конфликта в Ростове-на-Дону, сообщили в среду в пресс-службе СУ СК России по региону.

"20 ноября 2019 года в дежурную часть полиции по каналу 02 поступило сообщение о бытовом конфликте в одной из квартир, расположенных по ул. Красноармейской в г. Ростове-на-Дону. В ходе выяснения обстоятельств произошедшего установлено, что одним из его участников является сотрудник следственного управления. По поручению руководителя следственного управления в отношении сотрудника организовано проведение служебной проверки. На время проверки он отстранен он исполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении ведомства.

Обстоятельства ЧП в пресс-службе не приводят.

Ранее источник в силовых структурах региона сообщил ТАСС, что сотрудник правоохранительных органов взял в заложники свою супругу в квартире жилого дома в Ростове-на-Дону. Пострадавших в результате инцидента нет.