В Астрахани пограничники изъяли более 10 кг черной икры и 800 кг осетра на 10 млн рублей

ТАСС, 20 ноября. Пограничники совместно с УФСБ и УМВД изъяли из незаконного оборота более 10 кг черной икры и 800 кг осетровых в Астраханской области. Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, по предварительной оценке, ущерб превысил 10 млн рублей.

"Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области совместно с УФСБ, УМВД России по Астраханской области пресечена деятельность группы лиц, осуществлявших незаконную добычу, переработку и реализацию особо ценных водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ. В результате проведенных мероприятий в Астрахани и Астраханской области из незаконного оборота изъято свыше 800 кг рыбы осетровых видов и около 10 кг черной икры", - сообщили в ЦОС.

Возбуждено уголовного дело по статье 258.1 УК РФ ("Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ"). Злоумышленникам грозит до девяти лет лишения свободы и штраф до 3 млн рублей.