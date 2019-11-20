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Суд в Якутии приговорил к году колонии мужчину за незаконное хранение золота

Мужчина спрятал девять золотых слитков стоимостью 20 млн рублей в иномарке

ЯКУТСК, 20 ноября. /ТАСС/. Суд признал 37-летнего мужчину виновным в незаконном приобретении и хранении промышленного золота и приговорил к 1 году в колонии-поселении, сообщили журналистам в пресс-службе управления ФСБ России по Якутии в среду.

"Подсудимый признан судом виновным и приговорен к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

Приговор вступил в законную силу. Изъятое золото обращено в доход государства.

Золото стоимостью 20 млн рублей обнаружили сотрудники управления ФСБ в Нерюнгринском районе. Мужчина спрятал девять золотых слитков в иномарке.

Теги
РоссияЯкутия
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