В Австралии используют служебных собак для поиска коал, пострадавших от лесных пожаров

СИДНЕЙ, 20 ноября. /ТАСС/. Лесные пожары, бушующие на северо-востоке Австралии, затронули эвкалиптовые леса - привычные места обитания коал, древесных кенгуру, поссумов и множества других диких животных. Зверей, пытающихся спастись от огня, добровольцы и просто случайные прохожие доставляют в ветеринарные клиники страны, где им оказывают необходимую помощь. О необычном спасателе - служебной собаке, обученной находить пострадавших коал в сгоревшем буше, рассказала ее хозяйка Риана Гардинер, передает портал 9News.

Тысячи гектаров эвкалиптовых лесов на севере Нового Южного Уэльса и юго-востоке Квинсленда оказались во власти лесных пожаров почти месяц назад. Сотни диких животных, в том числе коал, попали в огненный плен и были вынуждены искать спасения на земле, где их и находили пожарные, случайные прохожие и добровольцы. На помощь беззащитным животным в лесу пришли не только люди, но и специально обученные собаки, в задачу которых входит поиск и спасение коал, пострадавших от огня.

Пес по кличке Бир (Bear, медведь в переводе с английского) стал одним из участников операций по спасению коал. В стенах университета города Саншайн-Кост (USC) его обучили находить сумчатых в дикой природе, однако на поиски животных, пострадавших в уничтоженных пожарами лесах, пес со специальной защитой лап и спины от огня и жара отправился впервые. "До начала пожаров Бир участвовал в разных исследовательских проектах, связанных с поиском коал, но в этом году он впервые принимает участие в настоящей спасательной операции", - рассказали тренеры-кинологи из университета USC.

По словам Романа Критеску - эколога USC, участвующего в программе тренировки собак, Бир способен выслеживать живых коал, находя их на деревьях и на территории выжженных зарослей. "Поиск пострадавших диких животных - тяжелая работа для волонтеров природоохранных организаций, однако навыки, которые имеет Бир, намного ее облегчают", - сказал он.

За последние недели лесные пожары уничтожили около 1 млн га леса на восточном побережье Австралии. В огне погибли четыре человека, уничтожены сотни домов. По данным сотрудников природоохранных организаций, австралийские популяции коал также стали одной из жертв стихии. Пока пожары полностью не ликвидированы, экологи не решаются назвать точные данные о погибших животных, однако уже понятно, что счет идет на сотни или даже тысячи особей.

По словам федерального министра окружающей среды Австралии Сьюзан Лей, для восстановления привычных мест обитания коал государством будет выделено по меньшей мере $3 млн. Природоохранные и благотворительные организации уже собрали более $830 тыс. для ветеринарных клиник, выхаживающих пострадавших от огня животных. Добровольцы продолжают сбор фруктов, а также необходимых материалов и медикаментов, которые жертвуют австралийцы для оказания помощи коалам.