Суд арестовал трех человек по делу бывшего хабаровского депутата Мистрюкова

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы на два месяца санкционировал арест трех фигурантов уголовного дела против бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова, подозреваемого в убийстве предпринимателя в 2004 году и покушении на убийство. Об этом ТАСС сообщила в среду пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Постановлением Басманного районного суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании троим подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 18 января 2020 года", - сказала представитель суда.

По ее словам, в СИЗО на два месяца отправились инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров, подозреваемый в покушение на убийство, гендиректор ООО "Альтеза" Андрей Палей, подозреваемый в убийстве двух и более лиц, а также неработающий Андрей Карепов, который, по версии следствия, подстрекал других членов группы к совершению этих преступлений.

Ранее был арестован сам Мистрюков, который подозревается в преступлении, предусмотренном статьей 105 УК РФ ("Убийство"). Дело об убийстве состоит из трех эпизодов - убийства предпринимателей Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году и покушение на А. В. Смольского. Об аресте Мистрюкова следствие просило по эпизоду об убийстве Зори, также он подозревается в соучастии в покушении на Смольского.

Как следует из материалов дела, труп Зори был найден на одной из улиц Хабаровска в 2004 году с огнестрельными ранениями. Зоря был учредителем ряда коммерческих организаций в Хабаровске. Ранее следствие не сообщало о раскрытии этого убийства. Булатов был застрелен в Хабаровске в 2005 году, это преступление также не было раскрыто. Защита заявляет о непричастности Мистрюкова к преступлениям и намерена обжаловать решение суда.

По данным из открытых источников, Николай Мистрюков является директором компании "Дальпромснаб" и бывшим деловым партнером губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Кроме того, Мистрюков ранее был депутатом Хабаровской краевой думы. Согласно данным СПАРК, Мистрюков владеет 25% ООО "Торэкс", такая же доля принадлежит супруге Фургала Ларисе Стародубовой.