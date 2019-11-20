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В больнице умер еще один пострадавший при пожаре на нефтебазе в Новороссийске

В результате ЧП, которое произошло 7 ноября, пострадали шесть человек

КРАСНОДАР, 20 ноября. /ТАСС/. Еще один пострадавший во время возгорания резервуара для хранения нефтепродуктов на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске 7 ноября умер в больнице от полученных травм. Об этом ТАСС сообщили в среду в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

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После пожара в больницу попали шесть человек, медики оценивали состояние всех пострадавших как тяжелое. Пятерых доставили в Краснодар вертолетом, шестой был нетранспортабелен, его оставили в больнице в Новороссийске, где позже он умер от полученных травм. 18 ноября стало известно, что в больнице в Краснодаре умер второй пострадавший.

"В больнице скончался еще один пострадавший, 1991 года рождения", - сказали в ведомстве.

Резервуар для хранения нефтепродуктов на площади 200 кв. м загорелся в Новороссийске 7 ноября на нефтебазе "Грушовая" перевалочного нефтяного комплекса "Шесхарис", емкость была пустой, розлива нефтепродуктов не произошло. Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности по данному факту. По предварительной информации, возгорание резервуара произошло после хлопка паровоздушной смеси при проведении сварочных работ. По данным АО "Черномортранснефть", ремонтные работы проводила подрядная организация.

Теги
РоссияКраснодарский край
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