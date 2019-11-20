В больнице умер еще один пострадавший при пожаре на нефтебазе в Новороссийске

КРАСНОДАР, 20 ноября. /ТАСС/. Еще один пострадавший во время возгорания резервуара для хранения нефтепродуктов на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске 7 ноября умер в больнице от полученных травм. Об этом ТАСС сообщили в среду в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

После пожара в больницу попали шесть человек, медики оценивали состояние всех пострадавших как тяжелое. Пятерых доставили в Краснодар вертолетом, шестой был нетранспортабелен, его оставили в больнице в Новороссийске, где позже он умер от полученных травм. 18 ноября стало известно, что в больнице в Краснодаре умер второй пострадавший.

"В больнице скончался еще один пострадавший, 1991 года рождения", - сказали в ведомстве.

Резервуар для хранения нефтепродуктов на площади 200 кв. м загорелся в Новороссийске 7 ноября на нефтебазе "Грушовая" перевалочного нефтяного комплекса "Шесхарис", емкость была пустой, розлива нефтепродуктов не произошло. Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности по данному факту. По предварительной информации, возгорание резервуара произошло после хлопка паровоздушной смеси при проведении сварочных работ. По данным АО "Черномортранснефть", ремонтные работы проводила подрядная организация.