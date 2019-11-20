На Кубани ищут двух пропавших школьниц

КРАСНОДАР, 20 ноября. /ТАСС/. Следственные органы на Кубани проводят проверку после исчезновения двух школьниц, которые больше недели назад ушли из учебного заведения и не вернулись. Об этом журналистам сообщили в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю в среду.

"Следственным отделом по Абинскому району СКР по Краснодарскому краю проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 15-летних В. и Д. Установлено, что несовершеннолетние утром 12 ноября 2019 года покинули учебное заведение и до настоящего времени по месту своего жительства не вернулись" - говорится в сообщении ведомства.

Людей, располагающих информацией о возможном местонахождении школьниц, просят сообщать в полицию или следственные органы.