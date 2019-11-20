СМИ: шведский банк помог Абызову вывести средства в офшоры

СТОКГОЛЬМ, 20 ноября. /ТАСС/. Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов (в должности с 2012-го по 2018 год), который находится в СИЗО по делу о мошенничестве и отмывании средств, причастен к выводу более $600 млн на офшорные счета через шведский Swedbank. Об этом говорится в опубликованном в среду расследовании телеканала SVT .

Журналисты его программы "Миссия расследование" изучили документы о подозрительных транзанкциях Swedbank, согласно которым у Абызова было 70 счетов подставных офшорных компаний в нескольких налоговых гаванях. Переводы осуществлялись в период до 2017 года, общая сумма транзакций составила $850 млн.

Репортеры установили, что ответственным за эти денежные переводы был один из сотрудников эстонского филиала Swedbank, занимавшийся сопровождением состоятельных клиентов банка. Во внутренних отчетах Swedbank высказывается опасение, что этот менеджер может быть коррумпирован. Сразу после увольнения из шведского банка он стал генеральным директором одной из компаний Абызова, зарегистрированной на Кипре.

Случайный след

Подозрительные транзакции Абызова, по словам журналистов SVT, вскрылись в ходе расследования нарушений Swedbank западных санкций, действующих в отношении российской группы компаний "Калашников".

В среду телеканал сообщил, что неназванные "крупные владельцы" "Калашникова" якобы вывели через Swedbank более $1 млн на счета подставных компаний на Британских Виргинских островах. Эти средства попали на счета "ключевых фигур" в частной американской оружейной компании Kalashnikov USA. В Swedbank заявили, что начали внутреннее расследование, а также отметили, что на данном этапе не обнаружили нарушения правил Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).