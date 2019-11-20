Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Астраханской области изъято около 400 кг осетра

Задержаны два человека

АСТРАХАНЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Пограничники и полицейские в рамках уголовного дела по факту незаконной добычи осетровых рыб провели 18 обысков в Астраханской области. По итогам оперативники изъяли около 400 кг рыб осетровых пород и 2 кг черной икры.

Задержаны двое местных жителей. Об этом в среду сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В рамках расследования уголовного дела сотрудниками пограничного управления ФСБ России по республике Калмыкия и Астраханской области совместно сотрудниками регионального УМВД проведено 18 обысков, в ходе которых изъято около 400 кг рыб осетровых пород и 2 кг икры рыб осетровых пород. В настоящее время задержаны двое местных жителей", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье 258.1 УК РФ ("Незаконная добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами РФ"). По версии следствия, местные жители занимались незаконным выловом рыб осетровых пород на маломерных судах, используя запрещенные орудия массового лова. Кроме того, астраханцы незаконно приобретали осетровых у браконьеров, после чего перерабатывали рыбу в цехе в Астрахани, а затем сбывали через арендованные торговые точки.

"Задержанных по данному делу, скорее всего, будет больше", - уточнили ТАСС в следственном управлении.

Ранее в среду со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщалось, что пограничники совместно с УФСБ и УМВД изъяли из незаконного оборота более 10 кг черной икры и 800 кг осетровых в Астраханской области. По предварительной оценке, ущерб превысил 10 млн рублей.

В новость были внесены изменения (16:36 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияАстраханская область
Реклама на ТАСС
Пожар в строящейся церкви в селе в Липецкой области ликвидирован
Огонь уничтожил 70 кв. м площади здания
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС