В Астраханской области изъято около 400 кг осетра

АСТРАХАНЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Пограничники и полицейские в рамках уголовного дела по факту незаконной добычи осетровых рыб провели 18 обысков в Астраханской области. По итогам оперативники изъяли около 400 кг рыб осетровых пород и 2 кг черной икры.

Задержаны двое местных жителей. Об этом в среду сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В рамках расследования уголовного дела сотрудниками пограничного управления ФСБ России по республике Калмыкия и Астраханской области совместно сотрудниками регионального УМВД проведено 18 обысков, в ходе которых изъято около 400 кг рыб осетровых пород и 2 кг икры рыб осетровых пород. В настоящее время задержаны двое местных жителей", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье 258.1 УК РФ ("Незаконная добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами РФ"). По версии следствия, местные жители занимались незаконным выловом рыб осетровых пород на маломерных судах, используя запрещенные орудия массового лова. Кроме того, астраханцы незаконно приобретали осетровых у браконьеров, после чего перерабатывали рыбу в цехе в Астрахани, а затем сбывали через арендованные торговые точки.

"Задержанных по данному делу, скорее всего, будет больше", - уточнили ТАСС в следственном управлении.

Ранее в среду со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщалось, что пограничники совместно с УФСБ и УМВД изъяли из незаконного оборота более 10 кг черной икры и 800 кг осетровых в Астраханской области. По предварительной оценке, ущерб превысил 10 млн рублей.

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