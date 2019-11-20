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Начальник районного отдела полиции Нижегородской области задержан за получение взятки

Сумма взятки составила 300 тыс. рублей

ТАСС, 20 ноября. Начальник межмуниципального отдела полиции в Коверкинском районе Нижегородской области задержан за получение взятки в 300 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте следственного управления СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника межмуниципального отдела "Ковернинский" МВД России по Нижегородской области, подозреваемого в совершении преступления по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"). <…> Подозреваемый задержан", - указано в сообщении.

По версии следствия, с января 2017 года по август 2019 года начальник отдела полиции получил взятку в размере свыше 300 тыс. рублей от хозяина пункта приема металла, который работал без лицензии. Взамен подозреваемый не должен был привлекать коммерсанта к административной ответственности. Как отметили в пресс-службе, в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Теги
РоссияНижегородская область
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