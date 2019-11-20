Пожар в строящейся церкви в селе в Липецкой области ликвидирован

ТАСС, 20 ноября. Пожарные расчеты ликвидировали возгорание в строящемся храме села Отскочное Хлевенского района Липецкой области. Об этом в среду сообщил ТАСС руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Сергей Хахти.

"В 15:53 мск ликвидация пожара", - сказал собеседник агентства.

По словам Сергея Хахти, спасатели около 13:45 мск получили сигнал о пожаре в строящейся кирпичной церкви села Отскочное. К борьбе с огнем привлекались более 10 пожарных расчетов. При пожаре рухнул купол церкви, огнем уничтожено 70 кв. м площади здания, пострадавших нет.