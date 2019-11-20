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Дело полковника Захарченко

Суд отказался рассмотреть жалобу на признание экс-полковника Захарченко склонным к побегу

Ранее администрация СИЗО признала Дмитрия Захарченко склонным к побегу и нападению на сотрудников правоохранительных органов

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы отказал в рассмотрении жалобы адвоката на признание склонным к побегу и нападению бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко, осужденного на 12,5 года заключения. Об этом ТАСС сообщили в суде.

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"Лефортовским судом возвращен заявителю иск к СИЗО-2 ФСИН России в связи с подачей его лицом, не имеющим полномочий", - сказала собеседница агентства.

Ранее администрация СИЗО признала Захарченко склонным к побегу и нападению на сотрудников правоохранительных органов. Это решение также обжаловал сам Захарченко, его иск оставлен судом без движения до устранения имеющихся в нем процессуальных нарушений.

По информации защиты, Захарченко этапирован в исправительную колонию №18, расположенную в мордовском поселке Потьма. Ранее источник ТАСС сообщал, что Захарченко будет отбывать наказание в Мордовии в поселке Леплей в колонии №5 для бывших сотрудников правоохранительных органов.

Дмитрий Захарченко был задержан и арестован в сентябре 2016 года. При обыске у него в квартирах было обнаружено около 9 млрд рублей в разной валюте. Ему были предъявлены обвинения в воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ) и получении двух взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ). Пресненский суд Москвы 10 июня приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117 млн 990 тыс. рублей, лишив звания полковника, госнаград и права занимать руководящие должности в госорганах в течение двух лет. В октябре Мосгорсуд смягчил ему приговор до 12,5 года лишения свободы.

Теги
РоссияДело полковника Захарченко
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