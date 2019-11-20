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Дело в отношении главы ростовского ГУ ФСИН

Суд оставил под арестом начальника ростовского управления ФСИН

Под стражей Муслим Даххаев будет находиться два месяца

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 ноября. /ТАСС/. Ростовский областной суд в среду оставил под арестом начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

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13 ноября Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал Даххаева на два месяца. В среду Ростовский областной суд рассматривал апелляцию защиты на такое решение суда первой инстанции. "Постановление Ленинского районного суда оставлено без изменений", - сообщили в пресс-службе.

Как рассказал ТАСС адвокат Даххаева Александр Заманский, он намерен обсудить дальнейшее обжалование по мере пресечения со своим подзащитным. Кроме того, Заманский подчеркнул, что появляющаяся в СМИ и социальных сетях информация о задержании других фигурантов или их связи с делом Даххаева не соответствует действительности.

Теги
РоссияРостовская областьДело в отношении главы ростовского ГУ ФСИН
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