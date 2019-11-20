В Московском регионе задержали трех вербовщиков в ряды ИГ

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Трое вербовщиков запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" задержаны в Московском регионе. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"На территории Московского региона пресечена деятельность трех членов запрещенной в РФ международной террористической организации (МТО) "Исламское государство". Установлено, что в период с 2014 года по настоящее время члены структуры осуществляли вербовку жителей Москвы и Московской области в ряды МТО, организовывали каналы переправки рекрутов на территорию Сирийской Арабской Республики для участия в боевых действиях в составе террористических групп", - сообщили в ЦОС.

Кроме того, они оказывали иное содействие террористической деятельности.

"При задержании по местам жительства преступников обнаружены и изъяты фальшивые денежные знаки Банка России, поддельные паспорта, а также средства связи, электронные носители информации, использовавшиеся ими при ведении противоправной деятельности", - отметили в ФСБ.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о преступлениях террористического характера. Их деятельность была пресечена ФСБ России во взаимодействии с Росфинмониторингом, МВД и Росгвардией.