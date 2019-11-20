Полиция в Ярославской области задержала женщину, выдававшую себя за тренера по гимнастике

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Полиция в Переславле-Залесском Ярославской области задержала женщину, выдававшую себя за тренера по художественной гимнастике. Она подозревается в хищении 3 млн рублей, об этом сообщает пресс-служба МВД России по Ярославской области.

"Следственным отделом ОМВД России по городскому округу город Переславль-Залесский продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". В настоящее время в рамках предварительного расследования сотрудниками полиции в порядке ст. 91 УПК РФ задержана подозреваемая жительница Нижнего Новгорода - женщина 1987 года рождения, работавшая тренером, при этом не имевшая специального образования в области физической культуры и спорта", - говорится в сообщении.

В полицию обратились родители детей, занимавшихся художественной гимнастикой. Женщина, которая выдавала себя за тренера, получила от них деньги, которые должны были пойти на оплату поездок детей в Турцию, Италию и Кипр на сборы. Поездки не состоялись, женщина не вернула деньги родителям. Сумма ущерба составила около 3 млн рублей.

Женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Сейчас устанавливаются все пострадавшие от ее действий.