Убийца сына экс-президента Германии страдает психическим расстройством

БЕРЛИН, 20 ноября. /ТАСС/. Мужчина, который во вторник нанес смертельные ранения сыну бывшего президента ФРГ Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост с 1984 по 1994 год), имеет проблемы с психикой, он действовал из неприязни к семье погибшего. Об этом говорится в сообщении, которое распространила в среду прокуратура Берлина.

Преступление было совершено на территории частной клиники. Убитый Фриц фон Вайцзеккер читал лекцию, когда к нему подошел один из присутствующих и нанес удар ножом. Преступник ранил еще одного из слушателей лекции, после чего был задержан.

"Он [напавший] сегодня прошел психологическую экспертизу. На основании ее результатов и ввиду острого психического заболевания подозреваемого <...> прокуратура решила направить запрос о его размещении в психиатрической лечебнице", - отметила прокуратура.

По информации следователей, напавший "питал маниакальную неприязнь к семье убитого". Подозреваемый ранее не имел проблем с законом. В Берлин он прибыл из федеральной земли Рейнланд - Пфальц на западе ФРГ непосредственно перед нападением.