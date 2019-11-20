Мужчина спрыгнул на рельсы на станции метро "Баррикадная"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Мужчина спрыгнул на рельсы на станции столичной подземки "Баррикадная". Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

"Около 19:20 мск на станции метро "Баррикадная" Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена с платформы на пути спрыгнул мужчина. В отсутствии электропоезда дежуривший на станции сотрудник полиции помог ему подняться", - сказали в ведомстве.

Мужчина доставлен в комнату полиции для разбирательства. Причина его поступка выясняется.