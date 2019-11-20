Источник: экс-директор "Водоканала Санкт-Петербурга" задержан после обысков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Бывший директор предприятия "Водоканал Санкт-Петербурга" Евгений Целиков, а также директор коммерческой фирмы задержаны после обысков в администрации учреждения, которые проводились в среду в рамках расследования уголовного дела. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"Он задержан", - сказал собеседник агентства, отметив, что не может уточнить, является ли Целиков подозреваемым.

Другой источник сообщил ТАСС, что оперативные мероприятия прошли в рамках уголовного дела по статье о причинении имущественного ущерба предприятию при закупках электроэнергии, который, как полагают следователи, мог превысить 1 млрд рублей.

Обыски в администрации "Водоканала Санкт-Петербурга" начались в субботу утром. В пресс-службе самого предприятия ТАСС сообщали, что оперативные мероприятия не повлияли на работу компании, само предприятие признано по делу потерпевшей стороной, а сотрудники учреждения оказывают помощь следователям.

В марте этого года после проверки контрольно-счетной палатой предприятия в отставку был отправлен директор Евгений Целиков. Во время проверки выявлены нарушения в части строительства и реконструкции объектов, бухгалтерского учета и соблюдения законодательства о закупке, а также в сфере управления и распоряжения государственной собственностью.

Как сообщали городские власти, компания за последние три года переплатила поставщику электроэнергии 1,7 млрд рублей из-за того, что поставщик определял условия продажи электроэнергии, которые противоречили договору с компанией. Ранее ТАСС сообщал, что городской водоканал закупал электроэнергию у фирмы "Развитие и инвестиции". Третий источник сообщил ТАСС, что вместе с Целиковым задержан также гендиректор этой компании. "Директор задержан, они оба задержаны на основании 91 [статьи] УПК", - уточнил собеседник агентства, не назвав имени коммерсанта.

В новость внесены изменения (21:41 мск) - добавлена информация о задержании еще одного фигуранта.