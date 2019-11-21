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Анонимное сообщение о минировании поступило в колледж полиции в Москве

Из здания эвакуировали более 800 человек

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Администрация колледжа полиции в Москве получила анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве в корпусе на улице Маршала Тухачевского, заявил ТАСС источник в экстренных службах.

"Неизвестный сообщил о взрывном устройстве <...> на улице Маршала Тухачевского. Из-за этого занятия прерваны", - сказал собеседник агентства.

Также источник ТАСС сообщил, что из здания эвакуировали более 800 человек. По его словам, идет проверка сообщения о минировании.

В новость были внесены изменения (9:26 время мск) — добавлен третий абзац.

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