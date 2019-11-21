СК возбудил дело о мошенничестве при строительстве домов в Балашихе на 63 млн рублей

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве при строительстве многоквартирных домов с 2005 по 2012 годы в подмосковной Балашихе на 63 млн рублей. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, дело возбуждено по результатам проверки по жалобе жителей главе ведомства Александру Бастрыкину на личном приеме.

"По данным следствия, в 2003 году бывший глава Балашихинского района Владимир Самоделов принял решение о признании 15 домов в Балашихе непригодными для проживания, об их сносе, расселении жильцов и постройке новых домов силами застройщика ОАО "Мособлкапстрой", - сообщила Врадий.

Для строительства шести домов застройщику был предоставлен участок площадью 0,6155 га и кадастровой стоимостью более 45 млн рублей. На этом участке с 2005 года по март 2012 года был разработан и согласован проект, построен и введен в эксплуатацию жилой многоквартирный дом. По договору администрации должны были быть переданы от 12 до 50% квартир в построенных шести домах. "Однако в действительности был построен лишь один дом, а все квартиры в нем проданы застройщиком на рынке недвижимости. К дальнейшему строительству еще пяти жилых домов по контракту застройщик не приступил", - сообщила представитель ГСУ.

До настоящего времени 12% жилой площади дома для расселения жильцов ветхого жилого фонда застройщиком не переданы администрации. Ущерб, причиненный администрации Балашихи, составил не менее 63 млн рублей.

Как отметила Врадий, криминалисты осмотрят дома, признанные в 2003 году непригодными для проживания. "В рамках расследования будет дана оценка действиям руководства ОАО "Мособлкапстрой" и должностных лиц администрации Балашихинского района", - добавила она.