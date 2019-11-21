Мужчина обстрелял таксистов из газового пистолета в центре Москвы

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Полиция проверяет инцидент с нападением с газовым пистолетом на двух таксистов во время конфликта в центре Москвы, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Происшествие произошло в среду днем, но о нем стало известно только сегодня. "В отделение полиции "Китай-город" обратился гражданин, который на своем автомобиле оказывает услуги такси, и рассказал, что в 16:45 мск [в среду] объезжал гостиницу в центре Москвы. В это время был автомобильный затор. К нему подошел неизвестный мужчина и в грубой форме, с использованием нецензурной лексики потребовал, чтобы он немедленно уезжал", - рассказали в ведомстве.

Таксист ответил, что из-за пробки не может отъехать. Тогда неизвестный достал газовый пистолет и выстрелил несколько раз в таксиста с расстояния два-три метра. Мужчина также выстрелил в другого таксиста, пытавшегося помочь.

"По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции доставлен гражданин 1986 года рождения, проживающий в столице. В результате произошедшего заявителю причинены телесные повреждения. Проводится проверка", - добавили в ведомстве.