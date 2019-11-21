В Новосибирске устранили аварию, из-за которой трое суток без тепла оставался микрорайон

ТАСС, 21 ноября. Коммунальная авария, из-за которой в Кировском районе Новосибирска без тепла трое суток в 25-градусные морозы оставалось 25 зданий, в числе которых, по данным мэрии, 12 многоквартирных домов, три детских сада и поликлиника, устранена. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании (СГК).

"Энергетики завершили сварочные работы и начали заполнение системы теплоносителем. Управляющим организациям в ближайший час будут даны телефонограммы на запуск отопления", - сообщили в пресс-службе. Температура в квартирах вернется к норме не ранее чем через сутки, уточнили в СГК.