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В Новосибирске устранили аварию, из-за которой трое суток без тепла оставался микрорайон

В Сибирской генерирующей компании уточнили, что температура в квартирах вернется к норме не ранее чем через сутки

ТАСС, 21 ноября. Коммунальная авария, из-за которой в Кировском районе Новосибирска без тепла трое суток в 25-градусные морозы оставалось 25 зданий, в числе которых, по данным мэрии, 12 многоквартирных домов, три детских сада и поликлиника, устранена. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании (СГК).

"Энергетики завершили сварочные работы и начали заполнение системы теплоносителем. Управляющим организациям в ближайший час будут даны телефонограммы на запуск отопления", - сообщили в пресс-службе. Температура в квартирах вернется к норме не ранее чем через сутки, уточнили в СГК.

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников минувшей ночью провел совещание в оперативном штабе, развернутом на месте аварии. Глава региона поручил с утра организовать работу бригад специалистов-электриков для поквартирного обхода домов с проверкой электрооборудования и электроустановок.

Вечером 19 ноября из-за дефекта на теплотрассе без тепла осталось 60 зданий, в том числе 43 многоквартирных дома в Северо-Чемском жилмассиве на окраине Новосибирска. 20 ноября, после устранения аварии, произошел второй прорыв на том же участке сети. Повторная авария затронула более 20 зданий, в том числе 12 многоквартирных домов.

Теги
РоссияНовосибирская область
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