Приморского майнера будут судить за пожар, уничтоживший семь квартир

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Майнер в Приморье предстанет перед судом по обвинению в уничтожении в результате пожара своего и общедомового имущества на сумму около 53 млн рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Следственным отделом ОМВД России по городу Артему Приморского края окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению владельца фермы для майнинга криптовалюты в уничтожении имущества граждан, а также общедомового имущества на сумму около 53 млн рублей, - сообщила она. - Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Артемовский городской суд для рассмотрения по существу".

По словам Волк, в феврале 2018 года в полицию поступило сообщение о пожаре в доме на улице Кооперативной, в результате которого были уничтожены и повреждены квартиры жильцов, а также крыша жилого помещения. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, местный житель на чердаке, который прилегал к его квартире произвел незаконную перепланировку, где установил майнинг-ферму. Для обеспечения работы установки обвиняемый подключил ее не менее чем к 15 блокам питания. В результате многочасовой непрерывной работы фермы произошло короткое замыкание, которое привело к пожару на чердаке. Впоследствии огонь распространился на жилые помещения и крышу. При этом, как подчеркнула Волк, обнаружив возгорание, злоумышленник скрылся, а в экстренные службы о произошедшем не сообщил. "В результате противоправных действий фигуранта огнем полностью уничтожены семь квартир общей стоимостью около 30 млн рублей и повреждено общедомовое имущество на сумму более 23 млн рублей", - отметила представитель МВД.