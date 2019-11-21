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В Молдавии вандалы разбили мемориальные плиты советским солдатам

В Русском историко-патриотическом клубе заверили, что мемориальные плиты будут восстановлены по сохранившимся эскизам

КИШИНЕВ, 21 ноября. /ТАСС/. Вандалы разбили мемориальные плиты в окрестностях села Кошница Дубоссарского района, установленные советским солдатам, участвовавшим в оборонительных боях летом 1941-го года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил в четверг руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович.

"Памятные гранитные плиты на стенах долговременной огневой точки 417 линии Сталина, расположенной на окраине села Кошница Дубоссарского района, были бессовестно разбиты неизвестными вандалами. Была уничтожена и табличка в честь лейтенанта Суворина, установленная этим летом нашими организациями <…> Они просто разбомбили плиты отвалившимися кусками бетона. Этого им показалось мало, и они решили сделать оскорбительную надпись", - написал Петрович.

По его словам, это не первый случай осквернения памятника советским солдатам в Дубоссарском районе. На место прибыла полиция, а также мэр села Алексей Гафель. Петрович заверил, что мемориальные плиты будут восстановлены по сохранившимся эскизам.

Две недели назад он информировал о другом случае вандализма, когда на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе был разбит памятник Герою Советского Союза, майору Георгию Черниенко (1907-1982). Озабоченность этим инцидентом выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Молдавия
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