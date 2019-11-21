В адвокатской палате Башкирии проходят обыски с изъятием документов

УФА, 21 ноября. /ТАСС/. Обыск и изъятие документов происходят в адвокатской палате Башкирии. Организация намерена оспорить правомерность оперативных мероприятий, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы палаты Тимур Якупов.

"Проводимый в третий раз за полгода обыск в палате вызывает вопросы <…> Проверяются одни факты, в законности которых нет сомнений, а изымаются документы, не имеющие отношения вообще к проверке. Нами самостоятельно предоставлялись все запрашиваемые документы, поэтому считаем, что данные действия не основаны на законе и необоснованны, соответственно, будем их обжаловать", - сообщил Якупов.

В июне против руководства адвокатской палаты Башкирии возбудили уголовное дело за хищение из бюджета организации порядка 4 млн рублей. По версии следствия, финансовый ущерб был нанесен в процессе аренды и ремонта помещения для палаты.

ТАСС пока не располагает комментарием СК об обысках. По данным следствия, руководство палаты заключило договор на аренду помещения для организации и оплатило работы из бюджета адвокатской палаты. Причем арендодателем была родственница одного из руководителей адвокатской палаты. Впоследствии в связи с тем, что помещение находилось в непригодном состоянии, из бюджета организации были выделены более 3,7 млн рублей для капитального ремонта.