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В Кирове нашли пропавшего 12-летнего мальчика

В его поисках участвовали сотрудники полиции, СК и волонтеры

КИРОВ, 21 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов нашли пропавшего 12-летнего ребенка из Кирова, который 18 ноября днем ушел из дома и не вернулся. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

Ребенка с понедельника искали сотрудники полиции, следственного комитета, волонтеры. "Благодаря грамотным действиям сотрудников правоохранительных органов и общественности местонахождение подростка было установлено. Выяснено, что противоправных действий в отношении него не совершалось", - говорится в сообщении.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, следователи устанавливают причины и условия, способствовавшие уходу ребенка из дома.

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РоссияКировская область
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