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СК и Минздрав Тверской области проводят проверки после смерти врача от инфаркта

Проверка проводится на основании информации СМИ, которые сообщили, что причиной смерти педиатра Нины Азизовой стала неправильная постановка диагноза

ТАСС, 21 ноября. Министерство здравоохранение Тверской области и региональное следственное управление СК РФ проверяют качество оказания медпомощи врачу-педиатру Нине Азизовой, которая, по данным СМИ, умерла от инфаркта в результате неправильной постановки диагноза. Проверки проходят в Тверской городской клинической больнице № 6 и на станции скорой медицинской помощи, сообщили ТАСС в областном Минздраве.

"В настоящее время министерством здравоохранения Тверской области в рамках ведомственного контроля качества проводится проверка по случаю оказания медицинской помощи пациентке Азизовой Нине Александровне в городской клинической больнице № 6 и в Тверской станции скорой медицинской помощи", - сказали в областном Минздраве.

Региональное следственное управление СК РФ начало проверку по фактам, изложенным в публикациях СМИ. "Будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям медицинских работников, оказывавших помощь пациентке", - отметили в пресс-службе ведомства.

Ряд региональных и федеральных СМИ 21 ноября сообщил, что 30 октября врач-педиатр Нина Азизова, находясь дома, почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь. С болями в области сердца ее госпитализировали в городскую больницу №6, где сама Азизова проработала последние 19 лет. Там ей посоветовали принимать противоаллергический препарат "Супрастин" и отпустили домой. Состояние Азизовой ухудшилось, в повторной госпитализации, по данным СМИ, на станции скорой помощи отказали. Когда скорую вызвали в третий раз, медработники констатировали смерть женщины, причиной которой, как установило вскрытие, был инфаркт.

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