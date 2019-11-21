СК и Минздрав Тверской области проводят проверки после смерти врача от инфаркта

ТАСС, 21 ноября. Министерство здравоохранение Тверской области и региональное следственное управление СК РФ проверяют качество оказания медпомощи врачу-педиатру Нине Азизовой, которая, по данным СМИ, умерла от инфаркта в результате неправильной постановки диагноза. Проверки проходят в Тверской городской клинической больнице № 6 и на станции скорой медицинской помощи, сообщили ТАСС в областном Минздраве.

"В настоящее время министерством здравоохранения Тверской области в рамках ведомственного контроля качества проводится проверка по случаю оказания медицинской помощи пациентке Азизовой Нине Александровне в городской клинической больнице № 6 и в Тверской станции скорой медицинской помощи", - сказали в областном Минздраве.

Региональное следственное управление СК РФ начало проверку по фактам, изложенным в публикациях СМИ. "Будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям медицинских работников, оказывавших помощь пациентке", - отметили в пресс-службе ведомства.

Ряд региональных и федеральных СМИ 21 ноября сообщил, что 30 октября врач-педиатр Нина Азизова, находясь дома, почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь. С болями в области сердца ее госпитализировали в городскую больницу №6, где сама Азизова проработала последние 19 лет. Там ей посоветовали принимать противоаллергический препарат "Супрастин" и отпустили домой. Состояние Азизовой ухудшилось, в повторной госпитализации, по данным СМИ, на станции скорой помощи отказали. Когда скорую вызвали в третий раз, медработники констатировали смерть женщины, причиной которой, как установило вскрытие, был инфаркт.