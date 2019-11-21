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Дело историка Олега Соколова

Защита историка Соколова подала жалобу Бастрыкину на распространение данных следствия

Адвокат Соколова Александр Почуев считает, что следствие представляет общественности свои доказательства гораздо раньше, чем защита, что нарушает равноправие сторон в уголовном процессе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Защита историка Олега Соколова, арестованного за убийство, подала на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина заявление с жалобой на распространение в интернете и средствах массовой информации данных, касающихся расследования в рамках уголовного дела. Об этом журналистам сообщил адвокат Соколова Александр Почуев.

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"Сегодня я направил ходатайство на имя председателя СК РФ Бастрыкина о пересечении подобного незаконного раскрытия подробностей следственных действий", - сказал адвокат.

Ранее Почуев сообщал журналистам о намерении обратиться в СК РФ с ходатайством о следственной тайне. Адвокат приводил в пример видео обысков в доме Олега Соколова, которое появилось на сайте Следственного комитета. По его мнению, это нарушает равноправие сторон в уголовном процессе, потому что "следствие представляет общественности свои доказательства гораздо раньше, чем защита". Кроме того, Почуев обращал внимание на то, что в СМИ появляются фотографии и видеозаписи следственных действий.

Свою вину Соколов признал полностью. Сейчас он находится в СИЗО "Кресты". В ближайшее время ему будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияСанкт-ПетербургДело историка Олега Соколова
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