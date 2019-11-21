Защита историка Соколова подала жалобу Бастрыкину на распространение данных следствия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Защита историка Олега Соколова, арестованного за убийство, подала на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина заявление с жалобой на распространение в интернете и средствах массовой информации данных, касающихся расследования в рамках уголовного дела. Об этом журналистам сообщил адвокат Соколова Александр Почуев.

Что известно о задержании историка Соколова по подозрению в убийстве

"Сегодня я направил ходатайство на имя председателя СК РФ Бастрыкина о пересечении подобного незаконного раскрытия подробностей следственных действий", - сказал адвокат.

Ранее Почуев сообщал журналистам о намерении обратиться в СК РФ с ходатайством о следственной тайне. Адвокат приводил в пример видео обысков в доме Олега Соколова, которое появилось на сайте Следственного комитета. По его мнению, это нарушает равноправие сторон в уголовном процессе, потому что "следствие представляет общественности свои доказательства гораздо раньше, чем защита". Кроме того, Почуев обращал внимание на то, что в СМИ появляются фотографии и видеозаписи следственных действий.

Свою вину Соколов признал полностью. Сейчас он находится в СИЗО "Кресты". В ближайшее время ему будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.