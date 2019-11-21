Ростовский суд арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу Украины российского военного

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноября. /ТАСС/. Ростовский военный гарнизонный суд арестовал на 2 месяца военнослужащего Южного военного округа, который был задержан по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

"Ростовским военным гарнизонным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", - говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте Ростовского военного гарнизонного суда, Артыков Р. А. будет находиться под стражей до 19 января 2020 года.