Источник: разыскиваемый за сбыт наркотиков американец Алет Тэрада выслан из России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Разыскиваемый в США за сбыт наркотиков Алет Тэрада, который был ранее задержан в Санкт-Петербурге, выслан из России. Об этом сообщил ТАСС источник в службе судебных приставов.

"Он покинул РФ, вылетел из Петербурга сегодня утром", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в силовых структурах сообщал ТАСС, что Тэраду задержали в октябре в аэропорту Пулково. В США его разыскивают за сбыт наркотиков. Позже суд в Петербурге признал Тэраду виновным в нарушении правил въезда и пребывания в России, постановив выдворить его из страны. Также гражданин США был оштрафован. По данным Московского районного суда Петербурга, данное решение не было обжаловано и 21 ноября вступило в законную силу.

По данным городских СМИ, Тэрада несколько лет назад женился на россиянке Мире Тэраде 1988 года рождения (до 2017 года - Оксана Вовк). Она была задержана 15 декабря прошлого года пограничной службой Финляндии в аэропорту города Вантаа. Мира Тэрада следовала из Санкт-Петербурга транзитом в Испанию. Задержание произведено на основании ордера Интерпола по обращению американских властей.

Тэрада сообщала, что американские власти обвиняют ее в том, что в период проживания в США с 2013-го по 2016 год она нарушила законодательство в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмыванием денег. Свою вину женщина отрицает. Летом этого года Миру Тэраду экстрадировали из Финляндии в США.