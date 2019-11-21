Глава Росалкогольрегулирования по ЦФО обвинен в злоупотреблении должностными полномочиями

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности руководителя управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу Сергей Пальцев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского суда, который отправил чиновника под домашний арест.

"Он обвиняется по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее за собой наступление тяжких последствий"). Пальцев отправлен под домашний арест до 20 января 2019 года", - сказали в пресс-службе.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что в рамках дела о мошенничестве была допрошена замруководителя ведомства Ирина Голосная, но вменяются ли ей какие-либо нарушения законодательства, собеседник агентства не уточнил.