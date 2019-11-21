{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Глава Росалкогольрегулирования по ЦФО обвинен в злоупотреблении должностными полномочиями

Сергей Пальцев отправлен под домашний арест до 20 января 2019 года
Исполняющий обязанности руководителя управления Росалкогольрегулирования по ЦФО Сергей Пальцев (слева) Официальный сайт Росалкогольрегулирования
Описание
Исполняющий обязанности руководителя управления Росалкогольрегулирования по ЦФО Сергей Пальцев (слева)
© Официальный сайт Росалкогольрегулирования

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности руководителя управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу Сергей Пальцев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского суда, который отправил чиновника под домашний арест.

"Он обвиняется по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее за собой наступление тяжких последствий"). Пальцев отправлен под домашний арест до 20 января 2019 года", - сказали в пресс-службе.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что в рамках дела о мошенничестве была допрошена замруководителя ведомства Ирина Голосная, но вменяются ли ей какие-либо нарушения законодательства, собеседник агентства не уточнил.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пожар в поселке Дары Природы в Новой Москве локализован
Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС