ФСБ предъявила Цуркан обвинение в шпионаже в окончательной редакции

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Следователи ФСБ предъявили в окончательной редакции обвинение в шпионаже бывшему члену правления компании "Интер РАО" Карине Цуркан. Как уточнила ТАСС ее адвокат Евгений Смирнов, его вину отрицает.

"Карине Цуркан было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Вину она не признает", - сказал защитник.

По версии следствия, Цуркан 16 августа 2004 года стала агентом, осуществляющим конфиденциальное сотрудничество с молдавской спецслужбой. В конце апреля 2015 года в Москве она получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества" и 29 сентября 2015 года передала этот документ спецслужбе Молдавии. Ей инкриминируется статья 276 УК РФ ("Шпионаж"), она утверждает, что никогда не была знакома с представителями зарубежных спецслужб, не видела документ, в получении и передаче которого ее обвиняют. Свое преследование Цуркан связывает с попыткой сместить ее с должности из-за "принципиальной неподкупности".

Согласно данным из дипломатических источников, Цуркан ранее отказалась от гражданства Молдавии и получила румынский паспорт. Она сама сообщала, что имеет российское гражданство. Она содержится в СИЗО "Лефортово" под арестом, срок которого был продлен до середины декабря.

По данным на странице "Интер РАО", Цуркан с 2012 года была руководителем блока трейдинга ПАО "Интер РАО".