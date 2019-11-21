В Петербурге задержали пьяного полицейского за рулем автомобиля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Пьяного полицейского, который может быть причастен к конфликту с избиением граждан, задержали за рулем в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили ТАСС в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области.

Мужчину остановил наряд ДПС в городе Пушкине.

"Был задержан гражданин, управлявший автомобилем с внешними признаками алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования указанный гражданин отказался. Он был доставлен в отдел полиции для разбирательства, в ходе которого установлено, что мужчина является сотрудником полиции", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что в отношении задержанного начали проверку. По ее результатам полицейского уволят из МВД.

Местное издание "Фонтанка" со ссылкой на читателей сообщило, что этот же мужчина на глазах у очевидцев избил двух взрослых и применил физическую силу к школьнику. В управлении МВД сообщили, что эти сведения проверяются.

"Проверяется информация о конфликте с участием указанного полицейского", - сказали в ГУ МВД по городу и Ленинградской области.