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Суд арестовал до 19 января трех вербовщиков в ИГ в Сирии, задержанных в Московском регионе

Описание
© Снимок с видео/ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы на два месяца отправил в СИЗО трех вербовщиков запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), задержанных в среду в Московском регионе. Об этом ТАСС сообщила в четверг пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

"Постановлением Мещанского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемым Гуломову Х. У., Ахмедову Ф. А. и Эгамбердиеву О. С. меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 19 января 2020 года", - сказала представитель суда.

Она уточнила, что арестованные обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей 205.5 УК РФ ("Организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической"), санкция которой предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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