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Суд в Махачкале арестовал начальника СИЗО-1 Давыдова

Он подозревается в получении взятки

МАХАЧКАЛА, 21 ноября. /ТАСС/. Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца начальника СИЗО-1 Махачкалы Давуда Давыдова, подозреваемого в получении взятки в крупном размере, сообщили ТАСС в суде.

"Сегодня суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Давыдову в качестве меры пресечения заключение под стражу сроком на два месяца - до 17 января 2020 года. Если в течение 10 дней ему не будет предъявлено обвинение, то мера пресечения будет отменена", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, на процессе было озвучено, что Давыдов подозревается в превышении полномочий и вымогательстве, уголовное дело по этим статьям УК РФ было возбуждено в отношении начальника СИЗО-1 Махачкалы 20 ноября.

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