Неизвестные ограбили мужчину в районе аэропорта Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Неизвестные с оружием украли около 30 миллионов рублей у мужчины в районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Около аэропорта Кольцово совершено вооруженное нападение на мужчину, у него украли около 30 млн рублей", - сказал источник.

Он уточнил, что мужчина госпитализирован. По данным собеседника агентства, нападавших было трое. "Они скрылись на автомобиле, который позже нашли сожженным в лесу", - сказал он.