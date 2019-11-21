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Неизвестные ограбили мужчину в районе аэропорта Екатеринбурга

Как сообщил источник в экстренных службах региона, у пострадавшего украли 30 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Неизвестные с оружием украли около 30 миллионов рублей у мужчины в районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Около аэропорта Кольцово совершено вооруженное нападение на мужчину, у него украли около 30 млн рублей", - сказал источник.

Он уточнил, что мужчина госпитализирован. По данным собеседника агентства, нападавших было трое. "Они скрылись на автомобиле, который позже нашли сожженным в лесу", - сказал он.

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