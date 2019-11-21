В Москве арестован еще один подельник криминального авторитета Шишканова

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца еще одного подельника криминального авторитета Олега Шишканова (сменил фамилию на Медведев - прим. ТАСС), обвиняемого по статье УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии". Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 21 января 2020 года в отношении Топоровского Романа Сергеевича, подозреваемого в совершении преступления по ч. 2 ст. 210 УК РФ ("Участие в преступном сообществе")", - сказала представитель суда.

В отношении Шишканова, который был задержан в июле текущего года, и членов преступного сообщества расследуются дела об убийствах, вымогательстве, причинении вреда здоровью, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, организации и участии в преступном сообществе. Под стражей остаются 17 фигурантов уголовного дела, еще пять человек объявлены в розыск и арестованы заочно. По данным следствия, Шишканов и его предполагаемые сообщники причастны к похищению и убийству районного депутата Татьяны Сидоровой, одновременно занимавшей должность гендиректора компании "Племзавод Раменское", и членов ее семьи. В конце октября следствие обнаружило тела Сидоровой и ее родных.

Сидорова, ее муж, сын 1983 года рождения и сестра 1947 года рождения пропали 21 февраля 2012 года. При осмотре их частного дома в селе Малахово были обнаружены следы крови и беспорядок в комнатах. По версии следствия, Шишканов, на момент представления материалов в суд проживавший в Раменском районе, контролировал деятельность преступных групп на территории Подмосковья, участвовал в разделе сфер в преступной иерархии, установил контроль за рядом юридических лиц, в том числе входил в состав учредителей ряда компаний, контролировал деятельность нелегальных казино.