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СМИ: самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы

У самолета Boeing 737 после касания полосы подломилась передняя стойка шасси
Описание
© AP Photo/Emrah Gurel, архив

КИЕВ, 22 ноября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы, все пассажиры благополучно эвакуированы. Об этом сообщило в четверг одесское издание "Думская".

"У самолета Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевшего по маршруту Стамбул - Одесса, после касания полосы подломилась передняя стойка шасси, - говорится в сообщении. - Потерявший колесо борт TC-JGZ остановился на взлетно-посадочной полосе между третьей и четвертой рулежными дорожками. Экипаж экстренно эвакуировал пассажиров с помощью надувных трапов".

Издание уточняет, что из-за сильного ветра пилоты не смогли посадить самолет с первой попытки, и борт ушел на второй заход, который и закончился аварией.

Это уже второе подобное происшествие в Одессе за сутки. Ранее аналогичный инцидент произошел с частным самолетом Gulfstream. На взлете у него также подломилась передняя стойка шасси.

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