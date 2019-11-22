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В Новой Зеландии разбился легкомоторный самолет

По данным полиции, пилот погиб

СИДНЕЙ, 22 ноября. /ТАСС/. Легкомоторный самолет разбился у озера Элсмир, расположенного в 20 км к югу от города Крайстчерч в Новой Зеландии. Как сообщила в пятницу полиция страны, пилот воздушного судна погиб.

"Один человек погиб в результате крушения легкого самолета на озере Элсмир. Обломки воздушного судна были обнаружены во время поисковых работ <...> единственный член экипажа был найден мертвым. Управление гражданской авиации проведет расследование авиакатастрофы", - указано в сообщении правоохранителей, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Известно, что самолет, потерпевший крушение в ночь с четверга на пятницу, принадлежал аэроклубу региона Кентербери и на момент аварии выполнял обычный тренировочный полет над озером.

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Новая Зеландия
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