Суд в Приморье освободил от наказания бизнесмена, осужденного за хищение 300 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 22 ноября. /ТАСС/. Приморский краевой суд освободил от наказания за мошенничество на 300 млн рублей в ходе строек саммита АТЭС во Владивостоке предпринимателя Олега Дроздова и его сообщника после переквалификации уголовной статьи, сообщил ТАСС в пятницу представитель суда.

Фрунзенский районный суд Владивостока в июне 2019 года приговорил бизнесмена Олега Дроздова к семи годам заключения, признав виновным в хищении 300 млн рублей на строительстве полигона твердых бытовых отходов к саммиту АТЭС-2012. Его сообщник был приговорен к пяти годам заключения условно и штрафу в 600 тыс. рублей.

"Приговор Фрунзенского районного суда отменен. Действия подсудимых переквалифицированы с части 4 статьи 159 УК РФ на статью 159 прим. 4, которая уже утратила силу. Подсудимые освобождены от наказания", - сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что вопрос о возмещении ущерба может быть рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства.

В июне суд установил, что Дроздов и его сообщник были причастны к исполнению контракта на рекультивацию полигона твердых бытовых отходов во Владивостоке и, обманув заказчика, похитили более 300 млн рублей. Дроздов обвинялся по статье 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Судебный процесс продолжался с 2013 года.