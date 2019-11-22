В хабаровском медцентре задержали мужчину, угрожавшего стрельбой

ХАБАРОВСК, 22 ноября. /ТАСС/. Полиция в Хабаровске задержала мужчину, который угрожал стрельбой в медицинском центре "Вивея". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

"Мужчина, недовольный оказанными ему в медучреждении услугами, сказал, что всех перестреляет. Сотрудники вызвали полицию, мужчину задержали, проводится проверка", - сказал представитель УМВД.

Он уточнил, что при себе у мужчины оружия не оказалось. Сейчас он находится в участковом отделе полиции.

Консультативно-диагностический центр "Вивея" находится в центре Хабаровска. Оказывает медицинские услуги взрослому населению.