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В хабаровском медцентре задержали мужчину, угрожавшего стрельбой

Причиной его угроз стало недовольство оказанными в медицинском учреждении услугами

ХАБАРОВСК, 22 ноября. /ТАСС/. Полиция в Хабаровске задержала мужчину, который угрожал стрельбой в медицинском центре "Вивея". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

"Мужчина, недовольный оказанными ему в медучреждении услугами, сказал, что всех перестреляет. Сотрудники вызвали полицию, мужчину задержали, проводится проверка", - сказал представитель УМВД.

Он уточнил, что при себе у мужчины оружия не оказалось. Сейчас он находится в участковом отделе полиции.

Консультативно-диагностический центр "Вивея" находится в центре Хабаровска. Оказывает медицинские услуги взрослому населению.

Теги
РоссияХабаровский край
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