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Полицейский в Кузбассе задержал мужчину при попытке выкинуть в мусор части тела

Злоумышленник во время пьяной ссоры убил знакомую и хотел избавиться от тела

КЕМЕРОВО, 22 ноября. /ТАСС/. Участковый полицейский в поселке Бачатский кузбасского города Белово задержал мужчину, который пытался выкинуть в мусорный контейнер части женского тела. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

"В дежурную часть поступило сообщение, что в поселке Бачатский в мусорном контейнере обнаружены части тела человека, по указанному адресу прибыл участковый, который до приезда следственно-оперативной группы обеспечивал охрану места происшествия. Вскоре он заметил пьяного мужчину, который нес к контейнеру сверток, полицейский остановил его и обнаружил в свертке еще одну часть тела. Подозреваемый был задержан", - рассказали в пресс-службе регионального главка.

Следователи Кемеровской области возбудили уголовное дело. Уустановлено, что останки принадлежат 43-летней женщине. Задержанный подозревается в ее убийстве, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

"По версии следствия, потерпевшая со своим знакомым распивала спиртные напитки в течение нескольких дней. Предположительно, между ними произошла ссора, мужчина ударил женщину по голове, от полученной травмы она умерла. Злоумышленник решил избавиться от тела, и чтобы сделать это незаметно, расчленил его на части", - говорится в сообщении.

Уточняется, что со следствием мужчина не сотрудничает. В ближайшее время будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза подозреваемого.

Теги
РоссияКемеровская область
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