Оренбургский облсуд оставил в СИЗО обвиняемого в изнасиловании священника Стремского

ОРЕНБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Оренбургский областной суд признал законным решение суда Промышленного района города о продлении меры пресечения в виде ареста для священника Николая Стремского, обвиняемого в изнасиловании. Об этом ТАСС сообщил адвокат Юрий Омеличкин.

"Суд оставил решение районного суда в силе, несмотря на доводы защиты, что Стремский нуждается в срочной операции", - сказал собеседник агентства. Ранее четверо адвокатов священника подали апелляционные жалобы на решение Промышленного районного суда Оренбурга о продлении ему срока ареста еще на три месяца.

Стремского заключили под стражу до 12 февраля 2020 года. Он обвиняется по трем статьям УК РФ: "Изнасилование несовершеннолетней", "Развратные действия в отношении двух или более несовершеннолетних" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию детей". Потерпевшими признаны семь несовершеннолетних, находящихся под опекой или удочеренных Стремским.