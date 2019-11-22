ФСБ задержала в Дагестане преступную группу, занимавшуюся аферой с золотом

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ России задержали в Дагестане участников преступной группы, подозреваемых в нарушении правил сдачи государству драгоценных металлов. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"Федеральной службой безопасности совместно с МВД России и прокуратурой пресечена в Дагестане деятельность преступной группы из числа граждан РФ, причастных к уклонению от обязательной сдачи на аффинаж (металлургический процесс получения высокочистых благородных металлов путем отделения от них загрязняющих примесей) полученных из вторичного сырья драгоценных металлов в крупном размере", - сказали в ФСБ.

С 2015 по 2019 год участники преступной группы и иные аффилированные с ними лица из числа предпринимателей приобрели у физических и юридических лиц лом драгоценных металлов - более тонны золота и 15 т серебра на сумму более 2 млрд рублей. "Изготовленные из лома ювелирные изделия сдавались в Прикаспийскую государственную инспекцию пробирного надзора (ПГИПН) с уклонением от обязательной сдачи собранного металла государству на аффинаж", - пояснили в ФСБ.

По местам жительства и работы задержанных, а также в административных помещениях ПГИПН изъято более 15 кг золота, 50 кг серебра, а также поддельные клише оттисков государственного пробирного клейма.

Следственным отделом УФСБ России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело.