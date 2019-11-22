В Приморье задержали женщину, выбросившую своего ребенка с восьмого этажа

ВЛАДИВОСТОК, 22 ноября. /ТАСС/. Следственные органы Следственного управления СК РФ по Приморскому краю возбудили уголовное дело против жительницы Владивостока, которая, по версии следствия, выбросила из окна своего ребенка, сообщается на сайте СУ СК РФ по Приморскому краю.

"22 ноября возле дома на улице Часовитина во Владивостоке обнаружено тело новорожденного ребенка с признаками насильственной смерти в виде телесных повреждений, характерных при падении с высоты. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ ("убийство"). По подозрению в совершении преступления задержана 37-летняя мать малолетнего", - говорится в сообщении.

Следствие считает, что сегодня утром подозреваемая, находясь на восьмом этаже в квартире дома на улице Часовитина, бросила ребенка в открытое окно. Ребенок упал с высоты 30 м и умер от полученных при падении повреждений. Назначены экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая в отношении подозреваемой.