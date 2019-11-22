Во Внуково у пассажирского самолета при посадке возникли проблемы с шасси

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Проблемы с шасси возникли у пассажирского самолета авиакомпании Utair, следовавшего из Махачкалы, при посадке в московском аэропорту Внуково. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

"Самолет следовал из Махачкалы в Москву. Он совершил посадку в штатном режиме. Однако при рулении по взлетно-посадочной полосе у него возникли проблемы с шасси", - сказал собеседник агентства.

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Самолет осматривает техническая бригада, сейчас его буксируют к месту стоянки.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании Utair, у самолета возникли проблемы в левой стойке шасси. "После посадки рейса Махачкала - Внуково обнаружена неисправность пневматика левой стойки шасси. Посадка благополучная, в штатном режиме. Пассажиры и экипаж в порядке. Борт отбуксировали на стоянку, будет производиться высадка пассажиров", - сказал собеседник агентства.

Новость обновлена (10:24 мск) - добавлен комментарий Utair