{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Во Внуково у пассажирского самолета при посадке возникли проблемы с шасси

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Проблемы с шасси возникли у пассажирского самолета авиакомпании Utair, следовавшего из Махачкалы, при посадке в московском аэропорту Внуково. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

"Самолет следовал из Махачкалы в Москву. Он совершил посадку в штатном режиме. Однако при рулении по взлетно-посадочной полосе у него возникли проблемы с шасси", - сказал собеседник агентства.

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Самолет осматривает техническая бригада, сейчас его буксируют к месту стоянки.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании Utair, у самолета возникли проблемы в левой стойке шасси. "После посадки рейса Махачкала - Внуково обнаружена неисправность пневматика левой стойки шасси. Посадка благополучная, в штатном режиме. Пассажиры и экипаж в порядке. Борт отбуксировали на стоянку, будет производиться высадка пассажиров", - сказал собеседник агентства.

Новость обновлена (10:24 мск) - добавлен комментарий Utair

Реклама на ТАСС
Главу Чехова задержали за мошенничество с имуществом на 7,3 млн рублей
По данным следствия, в результате действий Марины Кононовой из муниципальной собственности незаконно выбыло здание общей площадью 330 кв. м
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС