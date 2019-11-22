Полиция в Ленобласти пресекла деятельность нарколаборатории с оборотом 7 млрд рублей

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Полицейские пресекли деятельность подпольной нарколаборатории в поселке Обуховец Ленинградской области, незаконный оборот которой от реализации готовых наркотиков составил около 7 млрд рублей. Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В ходе обыска обнаружено около 80 т прекурсоров наркотических средств и более 2 т порошкообразного вещества, которое, по результатам исследования, признано синтетическим наркотиком альфа-PVP. Также изъят сырец - полуфабрикат наркотического средства весом 5,8 т, - рассказала она. - По предварительным подсчетам, незаконный оборот от реализации готовых наркотических средств мог составить порядка 7 млрд рублей".

Кроме того, как отметила Волк, изъято четыре реактора для процесса химического синтеза, автопогрузчик и две грузовые машины. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов").

"Задержаны трое мужчин - предполагаемых участников нелегального наркобизнеса. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление каналов сбыта запрещенных веществ", -сказала Волк.